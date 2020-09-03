На Ямале зафиксированы очередная коронавирусная смерть и двукратный рост заболеваемости на месторождениях

На Ямале к 3 сентября общее количество заболевших коронавирусом с начала пандемии превысило отметку 13,5 тыс человек. К 3 сентября выявлено 44 новых случая. Количество летальных исходов увеличилось до 91. За сутки – один умерший.

Как сообщает оперативный штаб ЯНАО, суточный прирост заболевших вахтовиков увеличился в два раза: на месторождениях заболели 8 человек. За минувшие сутки было 4 инфицированных.

Еще 36 вновь заболевших выявлено в населенных пунктах. В Новом Уренгое тоже небольшой рост – 11 случаев. В тройку антилидеров также входят Салехард и Ноябрьск, где совокупно выявлено 14 новых случаев COVID-19.

По данным оперштаба, сейчас 8 пациентов ямальских больниц, у которых лабораторно подтверждена новая инфекция, находятся в тяжелом состоянии. Состояние еще одного заболевшего медики оценивают, как крайне тяжелое.

Салехард, Новый Уренгой, Дарья Котова

Салехард, Новый Уренгой. Другие новости 03.09.20

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