На Ямале вахтовики опять стали чаще болеть коронавирусом

На Ямале 4 сентября у 21 вахтовика подтвердилась коронавирусная инфекция. Это существенный рост заболеваемости по сравнению с предыдущими днями, когда на месторождениях фиксировались единичные случаи COVID-19.

Как сообщает оперативный штаб региона, всего за сутки инфекция подтвердился у 47 человек. Общее число инфицированных с начала пандемии увеличилось до 13 тыс 594 человек. Также на Ямале – очередной летальный исход. Общее число умерших от коронвируса увеличилось до 92.

В населенных пунктах за сутки заболели 26 человек (за весь период пандемии – 10 тыс 93 человека). По пять вновь инфицированных в Ноябрьске и Лабытнанги, в Надыме – 4. Далее следуют Новый Уренгой (3), Салехард (3), Губкинский (2), Муравленко (2) и поселки Пурпе и Уренгой, где выявлено по одному случаю.

Салехард, Дарья Котова

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