Коронавирус на Ямале выявляется в 14-ти населенных пунктах

На Ямале к 7 сентября лабораторно выявлено 44 новых случая коронавирусной инфекции. Летальных исходов с начала пандемии – 93. Общее число заболевших увеличилось до 13 тыс 739 человек.

Как сообщает 7 сентября оперативный штаб региона, на месторождениях суточный прирост сократился. За сутки заболели пять вахтовиков. В опертштабе отметили, что теперь вахтовики, прибывающие в ЯНАО по рабочим контрактам, не обязаны проходить обязательную двухнедельную обсервацию. Решение о том, должны ли прибывшие соблюдать 14 дней режим самоизоляции, работодатель принимает самостоятельно.

В 14-ти населенных пунктах за сутки прибавилось 39 вновь заболевших. Больше всего инфицированных оказалось в Муравленко, где заболели 10 человек. Второе место занимает Ноябрьск, где 8 вновь инфицированных. Единичные случаи выявлены в Новом Уренгое (4), Губкинский (3). Также заболевшие есть в Салехарде, Тарко-Сале, Надыме, Лабытнаги, поселках и селах Пурпе, Салемад, Мужи, Правохеттинский, Заполярный и Сеяха.

Всего в населенных пунктах с начала пандемии заболевших более 10,2 тысяч.

Салехард, Дарья Котова

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