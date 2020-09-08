На Ямале в жутком ДТП с фурой разбилась семья, погиб 12-летний ребенок

На 426 км трассы Сургут-Салехард 8 сентября произошло смертельное ДТП с участием двух иномарок: легкового автомобиля Mercedes и грузовика Volvo. На месте аварии погиб 12-летний ребенок. Три человека пострадали.

Как сообщили «Новому Дню» в управлении ГИБДД по ЯНАО, авария произошла утром в 7:40 часов под городом Губкинский. В Мерседесе ехала семья: двое взрослых и двое детей.

Водитель фуры совершал поворот, водитель Мерседеса в этот момент пошел на обгон и влетел под грузовик. Ребенок погиб на месте ДТП, водитель Мерседеса в тяжелом состоянии, он в реанимации. Состояние его супруги и еще одного ребенка 2016 года рождения уточняется. Водитель грузовика не пострадал. На месте аварии работали спасатели МЧС.

Губкинский, Салехард, Дарья Котова

Губкинский, Салехард. Другие новости 07.09.20

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