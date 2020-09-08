На Ямале опять растет заболеваемость Covid-19, за сутки умер еще один человек

В ЯНАО 8 сентября выявлено 53 новых случая коронавирусной инфекции. Днем ранее заболевших было меньше – 44 человека. Как сообщает оперативный штаб Ямала, выросла и смертность. За сутки от новой инфекции скончался еще один человек. Общее число летальных исходов в округе увеличилось до 94.

На месторождениях ситуация остается стабильной. За сутки Covid-19 подтвердился у 5 вахтовиков. Основной суточный прирост пришелся на населенные пункты, где выявлено 48 новых случев.

В Салехарде, где днем ранее был всего один вновь заболевший, сегодня зафиксировано сразу 10 новых случаев. В Новом Уренгое тоже рост – плюс 7 инфицированных. Столько же человек заболели в Муравленко.

Всего в городах и поселках Ямала с начала пандемии коронавирусуом заразились 10 тыс 260 человек. С учетом приезжих вахтовиков в округе всего более 13 тыс 790 заболевших.

Салехард, Дарья Котова

Салехард. Другие новости 08.09.20

На Ямале в жутком ДТП с фурой разбилась семья, погиб 12-летний ребенок. / Коронавирус на Ямале выявляется в 14-ти населенных пунктах. / Глава Нового Уренгоя ушел в отставку, его место занял заместитель губернатора. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»