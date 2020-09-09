Власти Ямала выделяют два миллиарда на строительство аэропорта в Салехарде

Власти Ямала выделяют 2 млрд рублей на аэропорт Салехарда. Соответствующий аукцион на сайте zakupki.gov.ru был объявлен 10 августа, в сентябре подведены итоги. Формулировка торгов дословно звучит так: «Выполнение работ по подготовке проектной документации и выполнению инженерных изысканий, выполнение работ по строительству и вводу в эксплуатацию объекта: «Реконструкция аэропортового комплекса г. Салехард». Стоимость лота – 2 млрд 42 млн рублей.

Заказчик – ГКУ «Дирекция капитального строительства и инвестиций ЯНАО». В документах закупки сообщается, что источник финансирования работ – бюджет ЯНАО.

«Окончание выполнения работ подготовке проектной документации и выполнению инженерных изысканий – до 31 октября 2021 года. Окончание выполнения работ по строительству и вводу в эксплуатацию объекта – до 30 сентября 2023 года», – сообщается в документации.

На аукцион заявились два участника – АО «Челябинский радиозавод «Полет» и ООО «Запсибгазпром-Газификация». Первый игрок демпинговал, снизив контрактную стоимость до 1 млрд 991 млн, но, как сообщается в материалах закупки, отклонился от заключения контракта.

«Новый День» сообщал, что ямальские власти уже давно запланировали реконструкцию аэропорта Салехарда. И это уже вторая попытка преобразить воздушные ворота Ямала.

Первая была неудачной – проектировщики еще в 2013 году получили 87 млн рублей за проект. Был ли он завершен – неясно. Однако сейчас он точно не будет востребован, а сама контора начала банкротиться.

В марте был объявлен новый конкурс на разработку проекта, связанного с реконструкцией аэропорта Салехарда. Выполнение проектно-изыскательских работ заказчик тогда оценил в 170,7 млн рублей.

Модернизация воздушной гавани Салехарда предусматривает пять основных пунктов. Это расширение зоны прилета, создание зоны прилета повышенной комфортности, строительство переходных галерей с двумя телескопическими трапами, реконструкция существующего здания аэровокзала с учетом перечисленных трех этапов. В том числе, предусмотрен «доступ на второй этаж средствами лифтов и эскалаторов», а зоны прилета и вылета будут разделены.Также запланирована реконструкция светосигнального оборудования.

После ремонта пропускная способность аэропопрта столицы ЯНАО должна увеличиться до 200 пассажиров в час, сейчас – 120 пассажиров. Аэропорт Салехарда, напомним, полностью находится в собственности округа.

Салехард, Дарья Котова

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