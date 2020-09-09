В ЯНАО лидером по распространению Covid-19 стал Салехард

На Ямале к 9 сентября зарегистрировано 48 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших, которое ежедневно растет, увеличилось до 13 тыс 840.

Как сообщает оперативный штаб ЯНАО, на месторождениях суточный прирост по-прежнему остается стабильным. На сегодня – плюс пять инфицированных вахтовиков.

В населенных пунктах выявлено 43 новых случая инфекции. Больше всего заболевших в Салехарде – диагноз подтвердился у 11 человек. Второе место в антирейтинге занимает Муравленко, где коронавирусом заразились 9 человек. Далее следует Лабытнанги, где суточный прирост – 9 вновь инфицированных.

В оперштабе уточняют, что сейчас медики спасают 10 пациентов, состояние которых оценивается как тяжелое. За минувшие сутки выздоровели 15 человек.

Салехард, Дарья Котова

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