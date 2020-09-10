На Ямале выросло число летальных исходов от коронавируса

В ЯНАО на 10 сентября выявлено 54 новых случая коронавируса. Общее число инфицированных с начала пандемии увеличилось до 13 тыс 894. За сутки в округе от лабораторно подтвержденного Covid-19 скончался еще один пациент. Всего за время пандемии умерло 95 человек.

Как сообщает 10 сентября оперативный штаб региона, сейчас медики спасают трех заразившихся коронавирусом ямальцев, состояние которых оценивается как крайне тяжелое. Еще восемь человек находятся в тяжелом состоянии.

За сутки изменился суточный прирост по коронавирусу на месторождениях Ямала. Инфекция подтвердилась у 8 вахтовиков. Сутками ранее – пять новых случаев.

В населенных пунктах заболели 46 человек. И если по состоянию на 9 сентября всплеск был зафиксирован в Салехарде, то сегодня антилидер – Ноябрьск, где 11 вновь заболевших.

Салехард, Дарья Котова

Салехард. Другие новости 10.09.20

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