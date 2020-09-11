На Ямале в очередной раз со свай съехал многоквартирник – жилая «деревяшка»

СУ СКР по ЯНАО проводит доследственную проверку из-за ЧП с жилым домом в Салехарде. Как сообщает окружной Следком, вечером 10 сентября со свай частично съехал 2-х этажный деревянный дом на ул. Комбинатская.

В деревянном доме 18 квартир. Жертв нет. «В ходе доследственной проверки будет дана правовая оценка действиям (либо бездействию) сотрудников управляющей организации, органов местного самоуправления», – уточнили в СУ СКР по ЯНАО.

Для Ямала это не первый случай, когда старый жилой фонд в буквальном смысле слова рассыпается. В октябре 2019 года в Салехарде ночью со свай съехал барак 1977 года постройки, в котором было зарегистрировано 49 жильцов. На момент происшествия в «деревяшке» проживало 35 человек. ЧП объяснили «проседанием грунта». А в августе 2020 года подобный инцидент произошел в Надымском районе в селе Кутопьюган. Там во время ливня разрушился одноэтажный дом 1989 года постройки, в котором проживали семь человек.

Салехард, Дарья Котова

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