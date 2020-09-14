На Ямале растет заболеваемость коронавирусом и ОРВИ

В ЯНАО к 14 сентября выявлено 59 новых случаев коронавируса. В оперативном штабе региона также отметили, что медики констатируют общий сезонный подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. Рост ОРВИ дают детские коллективы, включая школы.

Общее число заболевших коронавирусом с начала пандемии увеличилось на Ямале до 14 тыс 101. Основной суточный прирост демонстрируют населенные пункты, где к 14 сентября выявлено 47 новых случаев. Еще 12 заболевших – вахтовики. Больше всего инфицированных в Ноябрьске, где за сутки Covid-19 подтвердился у 9 человек, в Муравленко и Тарко-Сале.

Эпидобстановку в регионе осложняет и рост ОРВИ. «В последние дни мы констатируем общий сезонный подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в организованных детских коллективах. На Ямале всех школьников и воспитанников детсадов с симптомами ОРВИ тестируют на COVID-19. В ряде случаев обнаруживается инфекция», – уточнила руководитель оперштаба Татьяна Бучкова. Классы, где выявлены школьники с COVID, немедленно переводятся на дистанционный режим.

Салехард, Дарья Котова

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