Ямальский губернатор Артюхов продлил в округе особый коронавирусный режим до октября

Режим повышенной готовности в ЯНАО, введенный в начале пандемии коронавируса, продлен до 1 октября включительно. Соответствующее постановление 14 сентября подписал губернатор Дмитрий Артюхов.

«Режим повышенной готовности предполагает соблюдение всеми гражданами масочного режима в общественных местах и местах большого скопления людей, а также дистанцирование. Режим самоизоляции в округе сохраняется до 1 октября только для граждан 65 лет и старше, а также тех, кто имеет хронические заболевания. Им по-прежнему разрешено покидать дома только в случае крайней необходимости, например, для обращения за экстренной помощью. Доставка продуктов и лекарств пожилым северянам по их запросу осуществляется волонтерами и социальными работниками», – уточнили в пресс-службе губернатора.

Ситуация с распространением Covid-19 летом была сложной. Ежедневно выявлялось до 200 новых случаев коронавируса, сейчас суточный прирост сократился в разы. Общее число заболевших с начала пандемии – 14 тыс 101 человек. С начала периода и к 14 сентября среди вахтовиков было 3 тыс 576 заболевших, в населенных пунктах число заболевших уже превысило отметку 10,5 тысяч. От коронавируса на Ямале скончались 97 человек.

Округ поэтапно переходил на снятие ограничений. Так, к примеру, только с 1 сентября возобновили свою деятельность кафе, бары, рестораны, кинозалы, торговые и развлекательные центры. Все они работают с соблюдением необходимых требований безопасности.

Салехард, Дарья Котова

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