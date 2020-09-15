Ямальская «дочка» Газпрома использовала опасные объекты без разрешения на их эксплуатацию

Прокуратура ЯНАО наказала ООО «Газпром добыча Надым» за использование 10 опасных производственных объектов на Бованенковском месторождении Ямальского района.

Как сообщает 15 сентября надзорное ведомство, нарушения вскрылись во время проверки по промышленной безопасности. «Прокуратурой выявлены факты эксплуатации 10 опасных производственных объектов в отсутствие полученных разрешений на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию», – сообщает прокуратура ЯНАО и уточняет, что к опасным объектам относятся кустовые площадки и газосборные коллекторы.

Генеральному директору ООО «Газпром добыча Надым» было внесено представление об устранении нарушений закона. «Дочка» Газпрома исправила нарушения, получены необходимые разрешительные документы, два виновных должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Надым, Салехард, Дарья Котова

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