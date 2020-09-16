В ЯНАО школьные классы начали массово закрывать на коронавирусный карантин

В школах Ноябрьска полтора десятка классов закрыты на карантин из-за выявления случаев Covid-19. Из-за распространения новой инфекции начали закрываться и группы в детских садах. Об этом со ссылкой на руководителя отдела Роспотребнадзора в Ноябрьске и Муравленко сообщает «Ноябрьск24».

Как уточнил глава Роспотребнадзора в Ноябрьск и Муравленко Юрий Полищук, если у кого-то из учеников или учителей подтверждается коронавирусная инфекция, на карантин уходит весь класс. По такой же схеме закрываются группы в дошкольных учреждениях. Факт коронавируса уже подтвердился в одном из садиков Ноябрьска.

«Сегодня начали болеть дети, потому что пошли в сады и школы. Если заболеет ребенок или воспитатель из группы, будут выдаваться материалы на получение больничного одним из родителей. В случае если высаживают всю группу и дома окажутся даже те дети, которые фактически не заболели, тем не менее больничный одному из родителей будет предоставлен. Если дети взрослые, там больничный уже не предусмотрен, то есть по желанию. Есть у нас те, кто болеет в школах: и ученики, и учителя. Всего порядка 15 классов. Ситуация находится под контролем, мы ежедневно мониторим данные», – отметил Полищук.

Ноябрьск, Дарья Котова

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