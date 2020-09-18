На Ямале от Covid-19 скончался еще один человек, по числу заболевших лидирует Салехард

На Ямале к 18 сентября лабораторно подтверждено 59 новых случаев коронавируса. Общее число инфицированных с начала пандемии увеличилось до 14 тыс 341. Как сообщает 18 сентября оперативный штаб ЯНАО, от коронавируса скончался еще один пациент. Общее число летальных исходов – 98.

На месторождениях региона ситуация остается стабильной, за сутки Covid-19 подтвердился у 7 вахтовиков. В населенных пунктах 52 вновь инфицированных. Самый большой суточный прирост зафиксировал в Салехарде, где диагноз подтвердился у 10 человек. Второе место занимает Муравленко, где 8 заболевших. Тройку антилидеров замыкает Лабытнанги, где плюс 6 инфицированных.

Всего с начала пандемии в населенных пунктах коронавирусом заболели 10 тыс 745 человек. Остальные более 3,5 тыс случаев приходятся на вахтовиков.

Салехард, Дарья Котова

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