Авиакомпания «ИрАэро» запускает на Ямале четыре новых рейса

Аэропорт Нового Уренгоя начнет обслуживать новые рейсы авиакомпании «ИрАэро». Из газовой столицы Ямала можно будет улететь в Саратов, Нижний Новгород, Белгород и Воронеж.

Как сообщили в пресс-службе аэропорта, самолеты в Саратов и Нижний Новгород начнут летать с 29 сентября. В Саратов запланированы два рейса в неделю – по вторникам и пятницам. В Нижний Новгород можно будет улететь во вторник. «А обратный вылет из аэропорта Стригино будет выполняться по средам в 2:30. Продолжительность полета составит 3 часа. Полёты в Нижний Новгород ранее выполняла авиакомпания UVT Aero», – уточнили в аэропорту Нового Уренгоя.

Еженедельные рейсы в Белгород и Воронеж будут выполняться со 2 и 3 октября соответственно.

«В Белгород со 2 октября запланирован еженедельный регулярный прямой рейс по пятницам и воскресеньем. Вылет из Нового Уренгоя по пятницам в 16:00, по воскресеньям в 15:10, из Белгорода – по субботам и понедельникам в 1:30 местного времени. Продолжительность полёта 3 часа 50 минут. Ранее в Белгород из Нового Уренгоя выполнялись только чартерные рейсы. Рейсы в Воронеж стартуют с 3 октября по субботам в 17:10, а обратные вылеты в Новый Уренгой – по воскресеньям в 2:10 местного времени. Расчётное время в пути составляет 3 часа 30 минут», – добавили авиаторы.

В авиакомпании «ИрАэро» заявили, что на новых ямальских маршрутах будут использоваться воздушные суда Sukhoi Superjet 100.

Новый Уренгой, Дарья Котова

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