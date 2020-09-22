На Ямале по числу случаев коронавируса лидируют Салехард и Ноябрьск

На Ямале к 22 сентября подтверждено 68 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших с начала пандемии – 14 тыс 594. Летальных исходов – 99.

Почти все новые случаи коронавируса выявлены в населенных пунктах Ямала. Как сообщает оперативный штаб региона, на месторождениях заболели 8 вахтовиков, в городах и селах – 60 заболевших. По числу случаев Covid-19 лидирует Салехард, где за сутки новой инфекцией заразились 15 человек. Второе место занимает Ноябрьск, где плюс 11 инфицированных. В Новом Уренгое и Муравленко выявлено по семь новых случаев.

По оценке медиков, в больницах ЯНАО находятся четыре пациента с подтвержденным коронавирусом, чьё состояние оценивается как тяжелое. Еще один человек находится в крайне тяжелом состоянии.

Салехард, Ноябрьск, Дарья Котова

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