Прокуратура через суд заставила ямальских чиновников ликвидировать свалку промотходов в тайге

Департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО обязан в следующем году ликвидировать несанкционированную свалку на землях лесного фонда. Работы должны быть завершены до 31 мая 2021 года. Такое решение принял суд по иску ямальской прокуратуры.

В надзорном ведомстве сообщили, что свалка была обнаружена в границах Муравленковского лесничества (входит в Ноябрьское лесничество). На площади 4,1654 га в тундре скопились промышленные, бытовые и строительные отходы.

«Вопреки требованиям законодательства департаментом не обеспечена реализация мероприятий по защите земель, в том числе от загрязнения отходами производства, потребления и другого негативного воздействия. В этой связи природоохранный прокурор в суд направил исковое заявление о возложении на департамент обязанности по ликвидации несанкционированной свалки отходов», – сообщили в прокуратуре ЯНАО.

Исковые требования прокурора судом были полностью удовлетворены, ямальский департамент природно-ресурсного регулирования обязан ликвидировать свалку не позднее указанного срока – до конца мая 2021 года.

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