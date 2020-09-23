На Ямале ослабили коронавирусные требования для въезжающих в регион

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов внес изменение в свое постановление о введении на Ямале режима повышенной готовности. Ослаблены требования для тех, кто покидает округ и въезжает в него.

Как сообщается в документе, ямальцам, которые краткосрочно посещали другие регионы (сроком до 10 дней) и возвращаются домой, тесты на COVID-19 по возвращению делать не нужно.

«Также с 3 до 5 дней увеличился срок, в течение которого необходимо пройти лабораторное обследование и получить отрицательный результат. Иногородним гражданам, если срок их пребывания на Ямале превысит 5 дней, необходимо повторно пройти лабораторное обследование и получить отрицательный результат», – уточнили в оперштабе ЯНАО.

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