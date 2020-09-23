Число заболевших коронавирусом на Ямале увеличилось на 75 за сутки

В ЯНАО по состоянию на 23 сентября лабораторно подтверждено 75 новых случаев коронавируса. Зафиксирован рост по сравнению с минувшим днем, когда было 68 заболевших. Всего с начала пандемии в округе выявлено 14 тыс 669 случаев Covid-19. Летальных исходов – 99.

На месторождениях за сутки инфицировались 12 вахтовиков. В населенных пунктах выявлено 63 новых случая. Антилидеры не изменились – это Салехард и Ноябрьск, где совокупно 22 заболевших.

За сутки по выздоровлению из больниц были выписаны 25 человек.

Салехард, Дарья Котова

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