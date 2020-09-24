Оперштаб Ямала: «фиксируется рост числа новых случаев Covid-19»

На Ямале по состоянию на 24 сентября выявлен 81 новый случай коронавирусной инфекции. Общее число заболеших с начала пандемии увеличилось до 14 тыс 750.

«В последние дни мы фиксируем рост числа новых случаев заболевания коронавирусом среди ямальцев. Он напрямую связан с сезонными процессами, особенно актуальными для Ямала. В этом году у многих жителей сместились отпуска. Обычно мы наблюдаем массовое возвращение северян на Ямал в конце лета, сейчас этот период продлился до сентября. Дети сразу по приезду вливаются в организованные коллективы. Это, конечно, способствует росту заболеваемости среди школьников. Ситуация контролируемая и ожидаемая», – прокомментировала руководитель оперативного штаба ЯНАО по предупреждению распространения коронавируса Татьяна Бучкова.

Г-жа Бучкова таже напомнила, что ЯНАО лидирует по охвату населения тестированием. На 100 тысяч населения выполнено около 135 тысяч тестов на коронавирус. Всего в лаборатории Ямала с марта поступило более 594 тыс тестов.

По словам Татьяны Бучковой, несмотря на распространение коронавируса и сезонных ОРВИ приоритетной формой обучения в округе остается очное обучение.

«Вопреки слухам, очное обучение на данный момент остается в округе приоритетной формой. В школах и детсадах отработан комплекс профилактических мероприятий. Решение о переводе на дистанционный формат обучения принимается локально на уровне образовательных организаций в соответствии с постановлениями Роспотребнадзора», – отметила глава оперштаба.

На сегодняшний день антилидерами по распространению Covid-19 остаются Салехард и Ноябрьск, где за сутки совокупно выявлено 28 инфицированных.

Салехард, Дарья Котова

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