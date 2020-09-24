«Коммунисты России» в Губкинском вынудили женщину объявить голодовку

В городе Губкинском 24 сентября у здания администрации объявила голодовку Айна Арсланалиева. Женщина обвиняет власти в незаконности решения ее жилищного вопроса. Жительнице дома, где летом 2017 года произошел пожар, предлагали выплату и за квартиру, и за земельный участок, который вместе с домом отошел бы муниципалитету. Она могла получить 4,5 миллиона рублей. Сравнимые суммы были перечислены другим погорельцам. Однако женщина от денег отказалась.

Как сообщили изданию источники в Губкинском, объявивша голодовку Арсланалиева могла отказаться от выплат муниципалитета по совету активистки «Коммунистов России» Людмила Лизуновой. Наши собеседники утверждают, что именно Лизунова и ее родственники предлагали погорельцам требовать у администрации больше денег.

Когда сгорел подъезд в доме, многие считали, что именно активистка помогала представлять в суде интересы нескольких пострадавших семей. По некоторым данным, из Екатеринбурга даже был приглашен юрист. Он брал за свои услуги с погорельцев сначала по 4, а потом и по 30 тысяч рублей с каждого. Когда у людей кончилось терпение, они пригрозили юристу прокуратурой.

Большинство погорельцев спокойно получили свои деньги и уже распорядились ими. От выплат отказались только пять семей.

«Эти люди пошли в суд, после которых они получили даже меньшие суммы, чем им предлагала администрация. Суд постановил им выплатить только выкупную стоимость квартир. В этот момент у трех из пяти семей хватило ума взять хотя бы это. Остались Лизунова и вот эта женщина», – рассказывает наш источник, следивший за ситуацией с выплатами.

О том, что женщина, объявившая голодовку, могла получить выплату, подтвердили в мэрии. «Арсаналиевой полагалась сумма в 4,5 миллиона рублей за квартиру площадью 71 квадратный метр в некапитальном исполнении. Она не согласилась и подала в суд. После многочисленных апелляций суд определил к выплате 2,9 миллиона – только выкупную стоимость квартиры. Деньги были семье перечислены», – прокомментировали в администрации Губкинского.

Лизунова – владелица строительного бизнеса. В том числе, ее компания строила дом, который, по неофициальным данным, застройщик хочет продать администрации. При этом инспекция государственного архитектурно-строительного надзора постановила в недострое с 1994 года не ведутся строительно-монтажные работы. Постановления мэрии по постановке объекта на длительную консервацию не выполняются. Отметим, Людмила Лизунова также представляет региональное отделение «Коммунистов России». Она уже не раз была фигурантом противостояния сгородскими властями. Связаться к г-ой Лизуновой для получения комментария не удалось.

Губкинский, Дарья Котова

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