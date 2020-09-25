На Ямале баржа с нефтью столкнулась с теплоходом и получила пробоину

В ЯНАО столкнулись нефтеналивная баржа и теплоход. Инцидент произошел 25 сентября на 72 км Хаманельской Оби (ответвление Оби) в Ямальском районе.

Как сообщает Уральская транспортная прокуратура, произошло «столкновение нефтеналивной баржи с теплоходом». «В результате груженая дизельным топливом баржа получила пробоину. По имеющимся данным в настоящее время жертв и пострадавших, а также розлива нефтепродуктов нет», – сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Проверку по факту ЧП Новоуренгойская прокуратура начала проверку.

Ямальский район, Дарья Котова

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