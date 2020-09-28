Ямал дополнительно получит десятки миллионов на переселение северян из аварийного жилья

Фонд содействия реформированию ЖКХ дополнительно выделит Ямалу 115 млн рублей на переселение граждан из аварийного жилфонда. Деньги адресно получат три муниципалитета – Новый Уренгой, муниципальный округ Пуровский район и Шурышкарский район.
Депутаты заксобрания ЯНАО накануне утвердили дополнительное соглашение к договору между автономным округом и государственной корпорацией. Заявка в Фонд поступила от региона в июле 2020 года и была одобрена. «В связи с этим подписано дополнительное соглашение о предоставлении и использовании финансовой поддержки за счет средств Фонда, где указаны получатели», – уточнили в пресс-службе регионального парламента.
Первый заместитель спикера ямальского заксобрания Алексей Ситников уточнил, что федеральные средства – 115 млн 606 тыс рублей, округ рассчитывает получит в 2021-2022 годы.
«Дополнительное соглашение к договору предусматривает переселение из ветхого и аварийного жилья граждан трех муниципалитетов. Общий объем финансирования на 2021 – 2022 годы составляет 115 млн 606 тыс. рублей. На эти средства будет построено 19 тыс. квадратных метров жилья», – уточнил Ситников.
Для северного региона, где в 20 веке строилось много деревянных домов, проблема аварийности жилфонда стоит крайне остро. К середине 2019 года на Ямале аварийными были признаны более 729 тыс. квадратных метров жилья. В рамках адресной региональной программы до 2025 года власти планировали ликвидировать 569 тыс. квадратных метров аварийного жилья. Новые квартиры получили бы более 38 тыс. семей.
В 2019 году губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов заявил, что региональный кабмин принял решение о том, что программа расселения аварийного жилья существенно расширится. «Принял очень важное для Ямала решение: будет расселен один миллион квадратных метров аварийного жилья», – написал в сентябре 2019 года глава региона в своих аккаунтах в соцсетях.
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