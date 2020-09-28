На Ямале за стуки выявлено более 100 заболевших Covid-19

В ЯНАО зафиксирован новый всплеск коронавирусной инфекции. По состоянию на 28 сентября лабораторно подтверждено 109 новых случаев. Это самый высокий показатель за сентябрь.

Как сообщает оперативный штаб Ямала, общее число инфицированных с начала пандемии увеличилось до 15 тыс 142. Летальных исходов – 99.

Рост новых случаев коронавируса зафиксирован и на месторождениях, и в населенных пунктах. За сутки Covid-19 подтвердился у 15 вахтовиков. В населенных пунктах инфицировались 94 человека.

Самым крупным очагом коронавируса на сегодняшний день стал Ноябрьск, где за сутки плюс 30 новых случаев. В антилидерах также остаются Салехард и Муравленко, где 19 и 16 инфицированных соответственно.

Салехард, Дарья Котова

Салехард. Другие новости 28.09.20

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