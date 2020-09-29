В Салехарде пьяный водитель сбил детскую коляску: у годовалого ребенка перелом бедра

Прокуратура ЯНАО взяла на контроль резонансное ДТП в Салехарде. В понедельник, 28 сентября, нетрезвый водитель, не справившись с управлением, вылетел на тротуар, где сбил коляску с ребенком.
В коляске находился младенец 2019 года рождения. С места аварии малыша экстренно доставили в ГБУЗ ЯНАО «СОКБ». У ребенка переломом бедренной кости.
Автоинспекторы уточняют, что инцидент произошел в Салехарде на ул. Зои Космодемьянской. Виновником аварии стал водитель автомобиля «Лада», который находился в состоянии алкогольного опьянения.
«Прокурору Салехарда поручено обеспечить контроль за проведением процессуальной проверки указанного факта. Кроме того, прокуратурой будет решен вопрос о направлении в суд искового заявления о компенсации причиненного ребенку вреда», – уточнили 29 сентября в надзорном ведомстве.
Салехард, Дарья Котова
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