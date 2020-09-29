Оперативный штаб Ямала прокомментировал вторую волну коронавируса в округе

На Ямале фиксируется рост числа новых случаев коронавирусной инфекции. К 29 сентября в округе за сутки заболели 133 человека. Общее число инфицированных с начала пандемии приближается к отметке 15,3 тыс.

«Тенденция роста отмечается по всему миру, Ямал – не исключение. У большинства наших пациентов болезнь протекает в легкой или средней формах. Этого нам удалось добиться благодаря сплошному тестированию – «схватываем» заболевание на самой начальной стадии. В регионе принято решение тестировать на коронавирус абсолютно всех пациентов, обращающихся к докторам с симптомами ОРВИ. Сейчас как раз «простудный сезон», поэтому увеличивается и число тестов на COVID, и выявление зараженных. Подчеркну: нам важны не хорошие цифры статистики, а самочувствие наших граждан», – прокомментировала руководитель ямальского оперштаба Татьяна Бучкова.

По оценке г-жи Бучковой, основными очагами инфекции сейчас остаются семьи, но есть и очаги в ученических и рабочих коллективах.

«Дефицита мест для больных COVID-19 нет, более 20% коек остаются свободными. При этом мы основные мощности коечного фонда свернули, сейчас задействована лишь треть больничных мест от максимально возможного. Развернуть дополнительные наши медики, в случае необходимости, готовы в любой момент», – добавила руководитель оперштаба.

К 29 сентября на месторождениях заболели 7 вахтовиков. Основной суточный прирост новой инфекции пришелся на населенные пункты. Первое место в антирейтинге Ноябрьск сегодня уступил Муравленко, где за сутки заболели 33 человека. В Ноябрьске – 19 вновь заболевших, в Надыме – 21. Всего с момента регистрации заболеваемости в населенных пунктах Ямала коронавирусом заболели 11 тыс 576 человек. Общее число инфицированных вахтовиков – 3 тыс 699.

Салехард, Дарья Котова

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