На Ямале за сутки вновь выявлено более сотни заболевших Covid-19

В ЯНАО к 30 сентября лабораторно подтверждено 129 новых случаев коронавирусной инфекции. В округе фиксируется рост заболеваемости – ежедневно более сотни заболевших.

Как сообщает оперативный штаб региона, из 129 новых случаев 120 выявлены в населенных пунктах. На месторождениях инфицировались 9 вахтовиков.

По данным, которые приводит оперштаб ЯНАО, можно сделать вывод, что главным очагом коронавируса на Ямале сейчас остается Муравленко. Там за сутки заболел 41 человек. Далее следует Ноябрьск с суточным приростом плюс 28 заболевших. В Салехарде 21 случай.

Всего с начала пандемии коронавирусом на Ямале заболели 15 тыс 404 человека. Летальных исходов – 99.

Салехард, Дарья Котова

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