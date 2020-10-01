Прокуратура засудила крупнейшее коммунальное предприятие Ямала из-за загаженной земли

Прокуратура ЯНАО выиграла судебный иск против АО «Ямалкоммунэнерго». Коммунальному предприятию придется рекультивировать участок земли, залитый нефтепродуктами.

Как сообщает 1 октября надзорное ведомство, еще в 2018 году в Тазовском районе из-за ненадлежащей эксплуатации склада топлива коммунальщиками был допущен разлив нефтепродуктов на земельный участок. Площадь загрязнения составила почти 30 тыс кв метров.

Прокуратура обратилась с иском в суд, чтобы обязать АО «Ямалкоммунэнерго» рекультивировать загаженный участок, но суд требования надзорного ведомства не поддержал.

«Не согласившись с судом, прокурор обжаловал его решение в вышестоящую инстанцию. Судебная коллегия по гражданским делам суда ЯНАО удовлетворила требования прокурора в полном объеме. Фактическое исполнение решения суда находится на контроле», – сообщили в окружной прокуратуре.

«Ямалкоммунэнерго» – крупное ресурсоснабжающее предприятие Ямала. Филиалы компании действуют в городах Муравленко, Губкинский, в Надымском, Пуровском, Шурышкарском, Тазовском, Ямальском, Приуральском районах. Комапния подконтрольна известным энергоолигархам Артему Бикову и Алексею Боброву.

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