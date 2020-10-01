До глубокой осени: на Ямале коронавирусный режим продлен еще на месяц

Особый коронавирусный режим – режим повышенной готовности, продлен на Ямале до 1 ноября включительно. Соответствующее постановление подписал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

Новые ограничения не вводятся, на территории округа продолжают действовать прежние меры. Это обязательный масочный режим, соблюдение социальной дистанции, самоизоляция для пожилых людей. Тесты на коронавиурс ямальцы обязаны сдавать, если выезжали за пределы Ямала более чем на 10 дней. Приезжим при въезде на территорию округа необходимо предоставить отрицательный тест, которые должен быть сделан за пять дней до даты посещения Ямала. Если срок пребывания в округе больше пяти дней, необходим повторный тест.

Руководитель оперативного штаба ЯНАО Татьяна Бучкова подчеркнула, что коронавирусный режим в регионе продлевается из-за увеличения числа новых случаев Covid-19. Несколько дней подряд инфекция ежедневно подтверждается у более, чем сотни человек. Всего с начала пандемии инфицировались 15 тыс 536 человек.

«Это обязывает нас сохранить ограничения, действующие в рамках режима повышенной готовности. Вводить новые ограничения пока нет оснований. Дефицита коек в округе нет, почти 22% коечного фонда в больницах свободны. При этом дополнительные мощности, развернутые в пиковые периоды, сейчас закрыты. Их можно вернуть в строй в любой момент. На сегодняшний день только 1,9 процента детей от общего числа учащихся отстранены от образовательного процесса из-за сезонных заболеваний. Поэтому пока в приоритете для образовательной системы остается очное обучение в школах. На Ямале те же эпидемиологические тенденции, что и в мире. К концу осени мобильность граждан снизится, даст эффект прививочная кампания против гриппа. Но до тех пор необходимо соблюдать требования, предписанные режимом», – прокомментировала ситуацию руководитель оперштаба региона Татьяна Бучкова.

Салехард, Дарья Котова

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