На Ямале от коронавируса скончался сотый пациент

На Ямале в пятницу, 2 октября, оперштаб ЯНАО сообщил, что от коронвируса в Ноябрьске скончалась 71-летняя женщина. Общее количество летальных исходов увеличилось в округе до 100.

«В Ноябрьске скончалась пациентка с коронавирусом. 71-летняя женщина страдала серьезными хроническими заболеваниями. Интенсивная терапия и все усилия врачей, к сожалению, не принесли результатов», – прокомментировала руководитель оперштаба Татьяна Бучкова.

С начала пандемии коронавирусом в ЯНАО заболели 15 тыс 669 человек. В их числе 3 тыс 733 вахтовика. На протяжении последних дней фиксируется увеличение числа новых случаев коронавируса. По состоянию на 2 октября в округе 133 вновь заболевших. И если в конце сентября антилидером был город Муравленко, то сегодня больше всего заболевших в Салехарде и в Ноябрьске. Там за сутки 29 и 25 инфицированных соответственно.

Салехард, Дарья Котова

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