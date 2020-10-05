На Ямале из-за второй волны Covid-19 кивидарии заполнены почти на 90 %

Оперативный штаб ЯНАО заявил об ежедневном приросте новых случаев коронавируса. В ковидариях округа свободно лишь 11 % коечного фонда.

По состоянию на 5 октября на Ямале выявлено 145 новых случаев коронавируса. Обшее число заболевших увеличилось до 16 тыс 089 человек. Летальных исходов – 101.

«К сожалению, мы видим ежедневный прирост новых случаев коронавируса на Ямале и в России. Как и предсказывали эпидемиологи, сейчас ситуация осложняется сезонной заболеваемостью ОРВИ и гриппом. На их фоне развиваются тяжелые пневмонии – самое грозное осложнение, с которым сталкиваются врачи», – прокомментировала глава оперативного штаба ЯНАО Татьяна Бучкова.

Принято решение расширять количество ковид-мест в больницах. «Мы приняли решение точечно, по мере необходимости разворачивать ранее закрытые мощности, созданные в пиковые периоды. Расконсервируем инфекционный госпиталь на базе Новоуренгойского газохимического комплекса для пациентов, болеющих в легкой форме и выздоравливающих. Введены дополнительные койки в Ноябрьской ЦГБ, в Тазовской райбольнице. С завтрашнего дня будут развернуты дополнительные места в Лабытнангской и Ноябрьской больницах, в Надыме в поселке Аэропорт. Всего в округе сейчас занято 579 коек из готовых 664. В первую волну мы разворачивали почти 1600», – уточнила г-жа Бучкова.

В оперштабе округа подчеркивают, что ямальские медики готовы работать в условиях второй волны коронавирусной инфекции. Больницы оснащены необходимым оборудованием, препаратами, аппаратов ИВЛ достаточно.

Самый большой суточный прирост сейчас фиксируется в трех городах – Ноябрьск, Муравленко, Салехард. Всего за сутки в населенных пунктах ЯНАО выявлено 135 новых случаев, на месторождениях 10 вновь инфицированных вахтовиков.

Салехард, Дарья Котова

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