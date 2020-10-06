В Новом Уренгое на стройплощадке рухнул кран

В Новом Уренгое 6 октября на строительной площадке перевернулся строительный кран. О ЧП сообщает группа «ЧП ДТП Новый Уренгой» в социальной сети «ВКонтакте».

«Кран перевернулся на ул.Сибирская,17. Внутри кабины была женщина. С ней все в порядке», – уточнили авторы сообщения.

Подписчики в комментариях написали, что слышали «грохот и землетрясение». «На Таежной, 52а прямо в нескольких метрах от дома – грохот и землетрясение было, куда смотрят руководители. Не очень хочется по середине зимы остаться без жилья», – написал пользователь под ником Надежда.

Подписчики паблика также отметили, что названная строительная площадка – очередной городской долгострой. Горожан также удивило состояние крана. «Кран вообще в убитом состоянии, а его еще использовали?», – задала вопрос подписчица Ольга.

Новый Уренгой, Дарья Котова

Новый Уренгой. Другие новости 05.10.20

Мэром Нового Уренгоя официально стал бывший заместитель губернатора Ямала. / На Ямале из-за второй волны Covid-19 кивидарии заполнены почти на 90 %. / На Ямале от коронавируса скончался сотый пациент. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»