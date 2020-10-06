На Ямале за сутки выявлено почти 150 новых случаев Covid-19

В ЯНАО по состоянию на 6 октября лабораторно подтверждено 149 новых случаев коронавируса (145 – днем ранее). С такими темпами суточного прироста общее число заболевших на Ямале увеличилось до 16 тыс 238.

Как сообщает оперативный штаб Ямала, заболеваемость на месторождениях среди вахтовиков на текущую дату минимальная: три новых случая. Остальные 146 инфицированных – жители населенных пунктов. Тройка антилидеров выглядит так: Ноябрьск (35 новых случаев за сутки), Муравленко (25 новых случаев) и Салехард – в окружной столице инфицировались 24 человека. Сложной ситуация остается также в Лабытнанги и Надыме, где совокупно 39 новых случаев, в Новом Уренгое суточный прирост плюс 10 новых случаев коронавируса.

Особый коронавирусны режим на Ямале по решению губернатора Дмитрия Артюхова продлен до 1 ноября включительно.

Салехард, Ноябрьск, Дарья Котова

Салехард, Ноябрьск. Другие новости 06.10.20

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