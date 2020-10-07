На Ямале мужчина, сбежавший из ковидария через окно, получил тюремный срок

В Лабытнанги состоялся суд над бывшим пациентом «Лабытнангская городская больница». Мужчина попал в инфекционный госпиталь из-за коронавиурса, но сбежал от медиков.
Как сообщает 7 октября прокуратура ЯНАО, побег из ковидария обернулся для ямальца уголовным делом. Мужчину судили по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности угрозу массового заболевания людей). «Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил подсудимому наказание в виде 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима», – уточнили в надзорном ведомстве.
Пациент попал в инфекционный стационар больницы Лабытнанги с положительным тестом на COVID-19. На лечение он был отправлен на основании постановления Роспотребнадзора. После госпитализации мужчина выпрыгнул из окна на втором этаже и сбежал.
«Являясь источником распространения инфекционного заболевания, гражданин не имел при себе средств индивидуальной защиты, в том числе для органов дыхания»,– резюмировали в прокуратуре ЯНАО.
Лабытнанги, Дарья Котова
Лабытнанги. Другие новости 06.10.20
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