В ЯНАО «дочке» «Газпрома» запретили эксплуатировать опасный нефтепровод

В ЯНАО по решению суда компании «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» запрещено использовать нефтегазосборный трубопровод, который не был введен в эксплуатацию. Об этом 7 октября сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры.

В надзорном ведомстве уточнили, что во время проверки природоохранная прокуратура обнаружила построенный объект – «Пробная эксплуатация Западно-Чатылькинского месторождения» (Красноселькупский район). Предприятием начато использование кустовой площадки, но без ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию.

«Обществом по результатам рассмотрения представления прокуратуры не принято мер по устранению выявленных нарушений, природоохранный прокурор направил иск в суд о признании действий АО «Газпромнефть-ННГ» незаконными и запрете эксплуатации объекта до получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Решением суда требования прокурора удовлетворены в полном объеме», – уточнили в прокуратуре ЯНАО.

Ответчик решение суда попытался обжаловать, но безрезультатно.

«Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» – один из основных добывающих активов компании «Газпром нефть». Предприятие разрабатывает более 30 месторождений.

Красноселькупский район, Дарья Котова

Красноселькупский район. Другие новости 07.10.20

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