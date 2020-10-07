На Ямале назвали дату первой прививки от коронавируса

Вакцинация от коронавируса начнется на Ямале в четверг, 8 октября. Первыми в округе вакцину получат медики Ноябрьска.

Прививочная кампания против новой инфекции стартует на базе Спид-центра в Ноябрьске. Как сообщает издание «Ноябрьск24», вакцину от Covid-19 получат три человека, среди них главный врач городской центральной больницы Олег Шалаев. Всего в первой партии вакцин, поступившей на Ямал, 42 дозы. Ранее сообщалось, что первая партия вакцины против Covid-19 ожидается в ЯНАО только в ноябре.

Главный врач окружного СПИД-центра Людмила Волова уточняла, что вся партия вакцины поступит именно в окружной СПИД-центр, откуда препарат будет развозиться по муниципалитетам округа. «На сегодня в России зарегистрирована пока только одна вакцина института им. Гамалеи – Гам-ковид-вак, и пока идет изучение объема, который будет востребован в регионах», – комментировала г-жа Волова.

Ноябрьск, Дарья Котова

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