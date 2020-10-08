На Ямале коронавирус расширяет географию: Covid-19 зафиксирован в отдаленной территории

По состоянию на 8 октября на Ямале зафиксировано 148 новых случаев коронавирусной инфекции. Как сообщает оперативный штаб ЯНАО, с начала пандемии общее число инфицированных уже превышает 16,5 тыс человек.

На месторождениях зафиксирован небольшой суточный прирост: заболели семь вахтовиков. В населенных пунктах – 141 случай. Больше всего инфицированных за сутки оказалось в Салехарде – в окружной столице ковидом заразились 27 человек. Второе место занимает Ноябрьск, где 26 новых случаев. Впервые с начала пандемии коронавирус подтвердился в селе Новый Порт (Ямальский район). Там пока один заболевший.

Всего в населенных пунктах Ямала диагноз Covid-19 подтверждался с весны 12 тыс 747 раз. Общее число инфицированных вахтовиков – 3 тыс 787.

В оперштабе ЯНАО уточняют, что в данный момент в больницах округа находятся 17 человек, чье состояние врачи оценивают как тяжелое. Еще один пациент находится в крайне тяжелом состоянии. Как сообщал «Новый День», на Ямале несколько дней фиксируется рост летальных исходов. Всего за время пандемии от коронавиурса скончались 104 человека.

Салехард, Дарья Котова

Салехард. Другие новости 08.10.20

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