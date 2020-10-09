Ямальского чиновника оштрафовали на 100 тысяч рублей за подозрительные сделки

Начальник департамента муниципального имущества администрации Надымского района оштрафован за покровительство бизнес-структуре. Как сообщает 9 октября прокуратура ЯНАО, под конкретную фирму дробились контракты, чтобы избежать конкурсных процедур.

В надзорном ведомстве уточнили, что профильный департамент Надымского района заключил четыре договора с ООО «Центр технического проектирования». Исполнитель работ за 835 тыс рублей должен был исполнить четыре контракта на выполнение кадастровых работ в отношении земельных участков. Еще 900 тыс рублей бюджет заплатил этому же подрядчику за три договора на выполнение кадастровых работ в отношении объектов капитального строительства. Все контракты были заключены в один день.

«Заключение договоров в один день, с одним и тем же исполнителем и на выполнение одинаковых работ, свидетельствует об искусственном «дроблении» единой закупки на множество договоров с целью избежания конкурентных процедур. Это ограничивает конкуренцию и нарушает права предпринимателей», – заявили в окружной прокуратуре.

Нарушение вскрылось во время прокурорской проверки. В отношении главы департамента муниципального имущества было возбуждено два административных дела. Чиновник оштрафован на 100 тыс рублей. Оплата штрафов находится на контроле прокуратуры.

Надымский район, Дарья Котова

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