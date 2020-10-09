На Ямале сменились города-антилидеры по коронавирусу

На Ямале к 9 октября выявлено 149 новых случаев коронавируса. В одном из городов заболеваемость за сутки увеличилась почти в три раза. Продолжает расти смертность: от Covid-19 скончался еще один человек.
Как сообщает оперативный штаб ЯНАО, из 149 новых случаев 10 зафиксированы на месторождениях. В населенных пунктах выявлено 139 заболевших. В антилидеры резко вырвался Надым, где суточный прирост составил 29 новых случаев против 11 заболевших за вчерашний день. Ухудшилась картина и в Новом Уренгое, который летом уже становился основным очагом новой инфекции, там 23 инфицированных.
Общее число заболевших с начала пандемии увеличилось на Ямале до 16 тыс 683. Летальных исходов – 105. Очередной жертвой коронавируса стал 61-летний мужчина. Он скончался в больнице Салехарда. Пациент полторы недели находился на интенсивной терапии.
«Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в регионе на ежедневном контроле окружного оперативного штаба. Мы видим рост заболеваемости в городах. Но резкого прироста в последние дни не наблюдается. Здравоохранение округа готово к сезонному росту. На сегодня в больницах ЯНАО свободно более 12 процентов коек и есть резерв. Соблюдайте меры предосторожности, берегите себя и своих близких!», – прокомментировала руководитель пперштаба региона Татьяна Бучкова.
Салехард, Надым, Дарья Котова
Салехард, Надым. Другие новости 09.10.20
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