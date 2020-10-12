Полиция Ноябрьска ищет мужчину, который устроил стрельбу в ночном кафе

В Ноябрьске в кафе «Бухарест» в ночь с 10 на 11 октября произошла драка со стрельбой. Заявлений в полицию не поступало, но силовики разыскивают посетителя кафе, который начал палить из травмата.

Как сообщает издание «Ноябрьск24», ночью в баре завязалась драка, во время которой один из гостей выстрелил в воздух из травматического пистолета. Сотрудники питейного заведения после этого нажали тревожную кнопку, после чего в «Бухарест» прибыл наряд полиции.

К моменту приезда силовиков вооруженный мужчина успел скрыться. «В настоящее время устанавливается местонахождение данного гражданина. После этого будет проведена проверка на законность владения им оружием», – сообщили в пресс-службе полиции.

Ноябрьск, Дарья Котова

Ноябрьск. Другие новости 09.10.20

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