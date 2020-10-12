На Ямале число заболевших коронавирусом превысило 17 тысяч человек

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) за сутки коронавирусом заболели 154 человека. С начала пандемии заболевших – 17 тыс 140. Летальных исходов – 106.

Как сообщает оперативный штаб региона, на месторождениях зафиксирован суточный прирост: инфицировался 21 вахтовик (8 человек днем ранее). В населенных пунктах 133 новых и лабораторно подтвержденных случаев Covid-19.

Самый большой рост заболеваемости демонстрируют Лабытнанги и Ноябрьск, где за сутки плюс 30 и 22 вновь заболевших соответственно. Далее следуют Муравленко (плюс 20) и Салехард (плюс 16).

Особый коронавирусный режим на Ямале действует до 1 ноября включительно. Население просят неукоснительно соблюдать меры безопасности. Главные из них – масочный режим и социальная дистанция.

Салехард, Дарья Котова

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