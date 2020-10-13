На Ямале следователи изучают человеческие останки, на которые наткнулся во время прогулки собаковод

СУ СКР по ЯНАО проводит проверку по факту обнаружения останков тела мужчины в Ноябрьске. Страшную находку в районе парогазовой электростанции обнаружил горожанин, гуляя с собакой. Предположительно, это труп мужчины, который пропал еще летом.

«Следственно-оперативная группа, незамедлительно прибывшая на место происшествия, провела тщательный осмотр местности. В настоящее время следствием назначен комплекс судебно-криминалистических экспертиз с целью установления личности мужчины и причины его смерти», – сообщили 13 октября в окружном Следкоме.

Как сообщает издание «Ноябрьск24» со ссылкой на свои источники, погибшим может оказаться мужчина по имени Роман Хоцкий. В июне 2020 года он пропал. Известно лишь, что до исчезновения он отдыхал на озере с другом.

Ноябрьск, Дарья Котова

Ноябрьск. Другие новости 12.10.20

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