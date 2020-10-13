российское информационное агентство 18+

Раскол в РПЦ

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 13 октября 2020, 09:34 мск

Новости Ямал

Новости, Кратко, Тюмень, Ямал, Югра

На Ямале следователи изучают человеческие останки, на которые наткнулся во время прогулки собаковод

СУ СКР по ЯНАО проводит проверку по факту обнаружения останков тела мужчины в Ноябрьске. Страшную находку в районе парогазовой электростанции обнаружил горожанин, гуляя с собакой. Предположительно, это труп мужчины, который пропал еще летом.

«Следственно-оперативная группа, незамедлительно прибывшая на место происшествия, провела тщательный осмотр местности. В настоящее время следствием назначен комплекс судебно-криминалистических экспертиз с целью установления личности мужчины и причины его смерти», – сообщили 13 октября в окружном Следкоме.

Как сообщает издание «Ноябрьск24» со ссылкой на свои источники, погибшим может оказаться мужчина по имени Роман Хоцкий. В июне 2020 года он пропал. Известно лишь, что до исчезновения он отдыхал на озере с другом.

Ноябрьск, Дарья Котова

Ноябрьск. Другие новости 12.10.20

На Ямале построят два ковидария на 300 мест. / Главой Муравленко избрана куратор соцполитики Елена Молдован. / На Ямале число заболевших коронавирусом превысило 17 тысяч человек. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Ямал, Сибирь, Общество, Россия, Скандалы и происшествия,