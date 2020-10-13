Больницы Ямала из-за Covid-19 отменяют оказание плановой медпомощи

Все крупнейшие больницы Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) будут вынуждены скорректировать свою работу из-за второй волны коронавирусной инфекции и сезонной вспышки ОРВИ. Как сообщила во вторник, 13 октября, глава оперативного штаба региона Татьяна Бучкова, в медучреждениях с сегодняшнего дня сокращается оказание плановой медицинской помощи.

По данным оперштаба, оказание плановой медицинской помощи сокращается в больницах всех крупных городов Ямала – в Новом Уренгое, Ноябрьске, Салехарде, Надыме, Муравленко, Лабытнанги, а также в районной больнице Тазовского района.

«Это необходимо, чтобы разгрузить наши лечебные учреждения. При этом подчеркну, что лечение онкологических, сердечно-сосудистых, эндокринных заболеваний, гемодиализ проводятся в полном объеме. Мы разворачиваем новые койки, которые создали летом специально для такого случая», – заявила глава окружного оперштаба.

Мест в ковидариях, которые предусмотрительно создавались еще летом, уже не хватает. По оценке Татьяны Бучковой, свободных «коронавирусных» коек осталось около 11 %. Нагрузка на медиков увеличилась в октябре в пять раз. «Врачи работают в очень напряженном режиме. Количество вызовов выросло в пять раз. Сейчас докторам приходится вести не только больных, но и контактных», – отметила г-жа Бучкова.

На Ямале ежедневно фиксируется более 150 новых случаев коронавирусной инфекции. С начала пандемии заболели 17 тыс 298 человек. Летальных исходов – 106.

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