На Ямале педофил заманил в свою квартиру ребенка и изнасиловал

На Ямале в городе Губкинский задержан педофил, которому силовики предъявили обвинение в изнасиловании малолетнего ребенка.

Как сообщает 14 октября СУ СКР по ЯНАО, преступление было совершено месяц назад – 13 сентября. «Мужчина на улице вступил в диалог с малолетней девочкой, после чего, используя ее доверительное отношение, привел потерпевшую в свою квартиру, где совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера», – уточнили в окружном Следкоме.

Уголовное дело возбуждено по ч.4 ст.132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста). Педофил задержан, ему предъявлено обвинение. По ходатайству силовиков подозреваемый на время следствия этапирован в СИЗО.

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