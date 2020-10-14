На Ямале три города стали главными очагами коронавируса

В ЯНАО к 14 октября выявлено 163 новых случая коронавирусной инфекции (158 за вчерашний день). Главными очагами COVID-19 стали Салехард, Муравленко и Лабытнанги.

Как сообщает оперативный штаб региона, из 163 новых случаев почти все зафиксированы в населенных пунктах. На месторождения за сутки заболели всего два вахтовика.

Основной суточный прирост демонстрируют Салехард и Лабытнанги: в каждом из этих городов по 25 заболевших. В Муравленко за сутки плюс 23 инфицированных. Далее следует Ноябрьск, где диагноз подтвердился у 21 человека. В Новом Уренгое ситуация стабилизировалась, там 10 новых случаев.

Общее число инфицированных в ЯНАО с весны 2020 года увеличилось до 17 тыс 461. Летальных исходов – 106.

Салехард, Дарья Котова

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