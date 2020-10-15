Аэропорт Нового Уренгоя из-за Covid-19 потерял 30% пассажирооборота, в пик пандемии – 80%

Аэропорт Нового Уренгоя (входит в холдинг «Аэропорты Регионов», объединяющий аэропортовые активы группы «Ренова» Виктора Вексельберга) по итогам 9 месяцев 2020 года обслужил на 30,5% пассажиров меньше, чем за аналогичный и «беспандемийный» период 2019 года. В апреле пассажиропоток сократился сразу на 80%.

Как сообщает пресс-служба аэропорта, резкое снижение пассажиропотока объясняется рядом ограничений, связанных с пандемией коронавируса и «приведших в том числе к общему экономическому спаду и снижению мобильности населения».

Воздушные ворота Нового Уренгоя приняли за 9 месяцев текущего года 512 тыс 130 человек. По итогам 2019 года пассажиропоток в аэропорту увеличился на 1% до 980 тыс пассажиров.



В отчетный период период крупнейший аэропорт Ямала обслуживал 28 направлений и работал с 10 авиакомпаниями.

«Традиционные драйверы роста пассажиропотока аэропорта газовой столицы по итогам трёх кварталов текущего года – в минусе. Лидерами антирейтинга первых 9 месяцев 2020 года на межрегиональных маршрутах стали Красноярск (пассажиропоток снизился на 44%), Москва (минус 42%), Екатеринбург (минус 28%) и Санкт-Петербург (минус 24%)», – отметили в аэропорту.

Как сообщал «Новый День», в аэропорту Нового Уренгоя идет масштабная модернизация силами аэропортового холдинга «Аэропорты Регионов». Полный цикл работ на взлетно-посадочной полосе должен быть завершен до конца 2020 года. Такие условия оговорены в концессионном соглашении, которое в марте 2018 года подписали холдинг «Аэропорты Регионов» и правительство ЯНАО. При росте пассажирооборота до 1,5 млн человек в новоуренгойском аэропорту будет открыт международный терминал. Такое условие также прописано в соглашении между УК «Аэропорты Регионов» и ямальским правительством.

Новый Уренгой, Дарья Котова

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