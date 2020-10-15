«Ямалкоммунэнерго» оштрафовали на сотни тысяч из-за опасного объекта

Топ-менеджеры филиала АО «Ямалкоммунэнерго» в Надымском районе оштрафованы на 315 тыс рублей за нарушение промышленной безопасности. Об этом 15 октября сообщила прокуратура ЯНАО.

Филиал крупнейшего ямальского коммунального предприятия создал в Надыме склад горюче-смазочных материалов для нужд городской котельной №1.

«Склад по техническим характеристикам является опасным производственным объектом. В нарушение требований законодательства эксплуатация данного склада предприятием осуществлялась в отсутствии договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте», – собщили в надзорном ведомстве.

В отношении юрлица и сотрудника филиала АО «Ямалкоммунэнерго» были возбуждены административные дела. «Виновные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 315 тыс. рублей», – резюмировали в окружной прокуратуре.

АО «Ямалкоммунэнерго» подконтрольно «Корпорации СТС». Данная корпорация – один из бизнес-активов энергоолигархов Артема Бикова и Алексея Боброва.

Отметим, что «Ямалкоммунэнерго» – крупное ресурсоснабжающее предприятие Ямала. Филиалы компании действуют в городах Муравленко, Губкинский, в Надымском, Пуровском, Шурышкарском, Тазовском, Ямальском, Приуральском районах.

Надым, Дарья Котова

Надым. Другие новости 15.10.20

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