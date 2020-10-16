На Ямале запустили мост, который оплатил крупный бизнес

На Ямале в пятницу, 16 октября, торжественно открыли Пуровский мост. Километровую переправу, которая соединила восточную часть округа с сетью региональных дорог, строили частные инвесторы. Средства – почти 10 млрд рублей, выделяли такие крупные игроки рынка, как ПАО «Транснефть», Газпромбанк, ПАО «Банк ВТБ». Исполнитель работ – компания «Мостострой-11», которую связывают с братьями Ротенбергами.

На мосту сегодня было множество VIP-персон. К губернатору ЯНАО Дмитрию Артюхову присоединились генеральный директор АО «Мостострой-11» Николай Руссу, заместитель руководителя федерального дорожного агентства Игорь Костюченко, заместитель генерального директора АО «Транснефть – Сибирь» Сергей Сметанюк, старший вице-президент банка ВТБ Юрий Молчанов, исполнительный вице-президент Газпромбанка Олег Мельников.

С вводом моста нефтегазовые компании, жители Пуровского, Тазовского и Красноселькупского районов получат возможность круглогодично проезжать через реку. До этого момента приходилось рассчитывать лишь на понтонную переправу. Из-за ледоходов и ледоставов весной и осенью автомобильное сообщение останавливалось.

«Открытие Пуровского моста – историческое событие для Ямала, которого ждали почти 40 лет. Надежная связь между территориями жизненно необходима нашему округу. Мы построили мост без единого бюджетного рубля, полностью за счет частного финансирования. При этом все жители будут пользоваться им абсолютно бесплатно», – сказал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.

Строительство моста на деньги инвесторов началось в 2018 году. Концессионное соглашение было подписано между правительством ЯНАО и ООО «РИК».

Как сообщал «Новый День», проезд по мосту будет платным для грузового и коммерческого транспорта. Исключение сделано для жителей Ямала – легковой транспорт будет проезжать бесплатно.

Салехард, Дарья Котова

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