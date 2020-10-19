Мэр Нового Уренгоя выздоровел от «непредсказуемой и коварной» болезни

Глава Нового Уренгоя Андрей Воронов, заболевший коронавирусом 8 октября, вернулся на работу. В своем Телеграмм-канале градоначальник 19 октября сообщил, что сдал повторные тесты, которые дали отрицательный результат.

«После того, как сам почувствовал болезнь, насколько она может быть непредсказуемой и коварной, хочу еще раз обратиться ко всем: берегите себя, надевайте маски, прислушивайтесь к своему организму!», – написал Воронов.

О том, что вновь избранный мэр Нового Уренгоя заболел коронавирусом стало известно 8 октября.

Газовой столицей Ямала Воронов руководит формально с июня 2020 года, фактически – с 5 октября. Еще в статусе заместителя губернатора ЯНАО он летом 2020 года прибыл в Новый Уренгой, чтобы ликвидировать в городе очаг коронавируса и возглавить оперативный штаб города. Затем в отставку подал глава Нового Уренгоя Иван Костогриз и Воронов занял его место. Как сообщал «Новый День», Андрей Воронов был официально избран мэром Нового Уренгоя 5 октября.

Новый Уренгой, Дарья Котова

Новый Уренгой. Другие новости 16.10.20

На Ямале запустили мост, который оплатил крупный бизнес. / В Салехарде детский сад «Мамонтенок», потрескавшийся после открытия, возобновит работу. / Уголовное дело ямальского экс-депутата и энергетика «зависло» из-за свидетелей. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»