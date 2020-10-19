Столица Ямала несколько дней бьет рекорды по заболеваемости Covid-19

На Ямале к 19 октября выявлено 173 новых случая коронавируса, что свидетельствует о росте заболеваемости. Общее число инфицированных с начала пандемии – 18 тыс 298 человек.

Как сообщает оперативный штаб региона, суточный прирост распространения коронавируса зафиксирован и на месторождениях, и в населенных пунктах. Так, к 19 октября инфицировались 22 вахтовика. В населенных пунктах выявлен 151 новый случай.

В антилидерах несколько дней подряд остается Салехард. На сегодня в столице ЯНАО заболел 31 человек (22 – по состоянию на 18 октября). Далее следуют Муравленко, где за сутки плюс 25 инфицированных, и Ноябрьск – 23. В Пангоды и Надыме коронавирусом совокупно заразились 30 человек.

Салехард, Дарья Котова

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